Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü Isparta'da, alacak-verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ISPARTA - Isparta'da, alacak-verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Metin Yiğityanına 2 arkadaşını alarak, hayvan ticareti yaptığı Mahmut S.'ninbesihanesine gitti. Besihanenin önünde Metin Yiğit ile Mahmut S. arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Mahmut S., evine gidip tüfek alarak, Metin Yiğit ve arkadaşlarının yanına geldi. Mahmut S., tartışma devam ederken, Metin Yiğit'e doğru ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden Metin Yiğit, yere yığılırken yanında bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çok fazla kan kaybeden Metin Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, olay yerinden ayrılmayan Mahmut S.'yi gözaltına alarak, merkez ilçe jandarma komutanlığına götürdü.

Savcının incelemesinin ardından Metin Yiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Isparta'da besiciler arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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