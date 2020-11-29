Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

29.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Gaziantep'te bir hırsızın apartmandan 2 bebek arabasını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hırsızın apartmandan 2 bebek arabasını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Alpaslan Mahallesi'ndeki bir apartmanda bulunan bebek arabalarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın kimliğini tespit etti. Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"

Güvelik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık anında zanlı bir apartmana girip iki bebek arabasını çalarak apartmandan çıkıyor.

Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Son dakika haberleri: Alkollü sürücünün aracıyla takla atması kameralara yansıdı
Son dakika haberleri: Alkollü sürücünün aracıyla takla atması kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Mert Günok Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:00:17. #1.14#
title