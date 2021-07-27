Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de sitede nargile devrildi, yangın çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de sitede nargile devrildi, yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de sitede nargile devrildi, yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başakşehir'de bir sitede yabancı uyruklu şahısların yaşadığı blokta, nargilenin devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Başakşehir'de bir sitede yabancı uyruklu şahısların yaşadığı blokta, nargilenin devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, yangın alarmının çalmadığını iddia eden şahıslarla site yönetimi arasında gerginlik yaşandı.

Saat 10.30 sırlarında Başakşehir'de bulunan bir sitedeki 6 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahısların yaşadığı dairede nargile içilirken yere düşen kömür yangına neden oldu. Yangın vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, içeriye dolan duman nedeniyle bina tahliye edildi. Tahliye esnasında bir kişinin ise evinden aldığı Kuran-ı Kerim-i bir saniye olsun elinden bırakmadığı görüldü. Yangın alarmının çalmadığını iddia eden vatandaşla ile site yönetimi arasında gerginlik çıktı. Kısa süren gerginlik diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Binada çıkan yangına müdahale eden vatandaşlardan Selim Arslan, "Yangın alarmı herhalde üstünü kapamış çocuklar o yüzden çalışmıyordu. İtfaiye hemen geldi biz de yangını söndürdük. Araplar nargile çok tükettiği için yangın ondan dolayı çıkmış diyorlar can kaybı olmadı çok şükür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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