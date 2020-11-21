Son dakika: Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü Samsun'da bir kişi arkadaşı ile birlikte balık tutmak için denize açıldığı kayıkta hayatını kaybetti.

Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü

SAMSUN -

Samsun'da bir kişi arkadaşı ile birlikte balık tutmak için denize açıldığı kayıkta hayatını kaybetti.

PERVANE ŞAMANDIRA İPİNE DOLANDI

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, balıkçı Hüseyin Uysal ile Fahrettin Uslu, Batıpark Balıkçı Barınağı'ndan kayıkla balık tutmak için denize açıldılar. 10 dakika ilerledikten sonra Fahrettin Uslu biranda kayığın içinde olduğu yere düştü.

Arkadaşının olduğu yere düşüp hareketsiz yatması üzerine Hüseyin Uysal, 112 ekiplerine haber verip kayığı balıkçı barınağına geri getirdi. Bu sırada kayığın pervanesi şamandıranın ipine dolandı ve tam kıyıya yaklaşamadan olduğu yerde kaldı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Fahrettin Uslu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Kayık, pervanesine dolanan şamandıranın ipi kesildikten sonra kıyaya çekildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kayıkta yaptıkları incelemenin ardından Fahrettin Uslu'nun cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Uslu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY