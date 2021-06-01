Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı
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Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı Yangında bir kişi camdan atladı, bir kişi ise su dökerek binaya girmeye çalıştı Barakanın yandığı anlar kameraya yansıdı Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı.

Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı

Yangında bir kişi camdan atladı, bir kişi ise su dökerek binaya girmeye çalıştı

Barakanın yandığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangında ikinci katta oturan bir kişi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtulurken, bir kişi ise üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangının söndürürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada çıktı. İddiaya göre, 658. Sokak'ta bulunan bir baraka henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek barakanın bitişinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti. Yangını gören mahalleli kendini sokağa atarak, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı

Barakadaki yangının binaya sirayet etmesi sonucu, bina sakinleri yoğun duman altında mahsur kaldı. Yangın sırasında sokak içerisine gelen bir kişi ise, binada mahsur kalanlara yardım etmek için bir bakkalın önünde bulunan suyu üzerine dökerek binaya girmeye çalıştı. Bu sırada battaniyenin açıldığını fark ederek, battaniyeden tutarak kurtarma çalışmasın katıldı.

Yangında mahsur kaldı, ikinci kattan battaniyeye atladı

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşların bazıları kendini dışarıya atmayı başarırken, bazıları ise cama çıkarak yardım istedi. Bu sırada ikinci katta bulunan İbrahim G. isimli bir vatandaş, sokakta toplanan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Dumandan etkilenince aşağı atladı"

Dumandan etkilenerek camdan aşağı atlayan İbrahim Güler'in babası Mehmet Güler, "Arkada odun deposunda çıktı yangın. Çocuk etkilenince aşağı atladı. Duman dolmuş, prizler hep yanmış. Battaniye tutmuşlar ama üstüne düşünce bırakıvermişler" dedi. Aşağı atlayan genci battaniye açarak yakalamaya çalışan mahalle sakini Ahmet Şengül, "Çocuk 3. kattan atladı. Battaniye etki etmedi çocuk betona düştü" diye konuştu.

Barakanın alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Baraka kullanılmaz hale gelirken, binada ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, barakanın alev alev yandığı anlar ve mahalledeki panik anları kameraya yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu

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