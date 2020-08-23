Son dakika 3. sayfa: Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada Son dakika haberi: Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Makro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de savrulduğu o anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA