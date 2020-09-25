Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
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Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

25.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:40

Karaman'da, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezerken bir anda fenalaşan ve bilincini kaybeden 17 yaşındaki Mücahit Biçer, hayatını kaybetti.

Karaman'da arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, getirildiği evin bahçesinde yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezmeye çıkan Mücahit Biçer (17), bir anda araç içerisinde fenalaştı. Bunun üzerine Biçer, arkadaşları tarafından Yenimahalle 383 Sokak'ta bulunan tek katlı eve getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evin bahçesinde Biçer'in iyice bilincini kaybetmesi üzerine arkadaşları hemen sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mücahit Biçer'in hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Biçer'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden Biçer'in yanında bulunan iki arkadaşını ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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