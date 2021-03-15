Son dakika 3. sayfa: 2 aylık bebek korona virüsten hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: 2 aylık bebek korona virüsten hayatını kaybetti

15.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:25
Son dakika 3. sayfa: 2 aylık bebek korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haber... Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen ve korona virüse yakalanan bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen ve korona virüse yakalanan bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen işadamı Kenan Altundağ'ın Mustafa Yusuf isimli bebeği doğumundan 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede, bebeğe yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan 2 aylık Mustafa Yusuf, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden bebek Gerede'nin Ahmetler Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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