Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye
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Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye

Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davaya devam edildi.

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Duruşma, 2 tutuklu sanıktan birinin tahliyesine karar verilerek ertelendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 2'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9'uncu duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet O. ile Cuma O., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşmada sanık Cemal O., Süleyman O., Bayram O. ile Muhammet O., avukatları Enes Akbulut ve Süleyman Akgün duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatı Bayram Kuş'ta duruşmaya katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Ahmet O.'nun tahliyesini, Cuma O.'nun ise tutukluluk halinin devamı talep ederek, eksik hususların giderilmesini istedi. Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanıklar Ahmet O. ile Cuma O. tahliyelerini talep ederken, tutuksuz sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlarını istedi.

"Tevsii tahkikat talebimiz var"

Müşteki avukatı Bayram Kuş ise savunmasında tevsii tahkikat talebini yineledi. Sanıkların tümünün fikir ve eylem birliğiyle hareket ettiğini aktaran Kuş, "Bütün sanıklar 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalıdır. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, serbest bırakılanların tutuklanmasını talep ederiz" dedi.

"Maktulden çıkan mermi müvekkilime ait değil"

Kuş'un ardından savunma yapan tutuklu sanık Ahmet O.'nun avukatı Enes Akbulut, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirtti. Maktul Süleyman O.'dan çıkan mermi çekirdeğinin müvekkilinin silahından ateşlenmediğini aktaran Akbulut, "Müvekkilim 7.65 çapında bir silahla ateş ettiğini söylüyor. Müvekkilimin elindeki tabanca bellidir. Süleyman O.'nun vücudundan çıkan merminin çapının 7.65 olmadığı ortaya çıktı. Sülüklü yolundan ateş açan taraf karşı taraftır" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Cuma O.'nun avukatı Süleyman Akgün de, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Cuma O.'un tahliyesini talep ederiz. Eksik hususlar giderilsin. Bir sonraki celse olaya dair yeni tanıklar dinletme talebimiz vardır" dedi.

Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatı Akgün'ün dosyaya ekleteceği yeni tanıkların duruşmada dinletilmesine, sanık Ahmet O.'nun yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine, Cuma O.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. - GAZİANTEP

Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye
Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye
Son dakika: 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 1 tahliye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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