Son dakika! 3 çocuk annesi düşme değil, otomobil çarpması sonucu ölmüş

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yürürken düştüğü gerekçesiyle yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emine Deniz'e (63), komşusunun 16 yaşındaki oğlu M.K.C.'nin otomobille çarptığı ortaya çıktı. Emine Deniz'in, ölmeden önce ifadesine başvuran polislere, M.K.C.'nin annesi S.C.'nin kendisini tehdit ettiği için 'düştüğünü' söylediği ileri sürüldü. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.K.C., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken annesi S.C.'nin de 'tehdit' iddiasıyla ifadesine başvuruldu.

Olay, 22 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emine Deniz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yürürken düştüğü belirtilen Deniz, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağır olan Emine Deniz, polise verdiği ilk ifadede yolda yürürken düştüğünü söyledi. Ancak doktorlar vücudunda çok fazla kırık olan Deniz'in düşmeye bağlı yaralanmış olamayacağını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, Deniz'in kızlarının ifadesine başvurdu.

Emine Deniz'in eşi ve çocuklarının şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsü M.K.C.'yi gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan M.K.C., suçunu itiraf edip, "Geri manevra yaparken, bir anlık dalgınlıkla gaza bastım ve Emine Teyzenin yaralandığını gördüm. Panik yapıp, olay yerinden ayrıldım. Çok üzgünüm" dedi. M.K.C., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, M.K.C.'nın annesi S.C.'nin de 'tehdit' iddiasıyla ifadesine başvurdu.