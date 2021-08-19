Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.