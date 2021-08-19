Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti. Mahkeme, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.

14 KİŞİNİN İSİMLERİ

Sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartıldı, dosya infaz savcılığına gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İnfaz savcılığının sanıklara teslim olmaları için süre tanıması beklenirken, belirtilen süre içerisinde teslim olmayan 14 sanık için yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık, sanık avukatlarının infaz erteleme taleplerini reddetti.

Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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