Son dakika! 27 yaşındaki Recep, dere yatağında ölü bulundu

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Recep Çelik'in (27), dere yatağında cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Recep Çelik'in (27), dere yatağında cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

Olay, sabah saatlerinde, Silvan'a bağlı kırsal Sulak Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Sağlık görevlilerince alınan cansız beden, Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastanede yapılan incelemede cansız bedenin, Recep Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Çelik'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı