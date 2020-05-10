Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
10.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:10

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

13 BİN 716 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 13 bin 716 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

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