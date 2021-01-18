Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK OTURUMLARI 1 TEMMUZ'DA

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

ALES, 2 MAYIS'TA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

YÖKDİL, 28 MART'TA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

SALGIN NEDENİYLE ERTELENEN SINAVLARIN TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN, ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.