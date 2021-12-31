Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
Son dakika: Türkiye'de önceki gün koronavirüs nedeniyle 139 can kaybı yaşanırken, 39 bin 681 de yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarının artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olan vatandaşların 5. doz randevularını açtı. Diğer yandan Bakan Fahrettin Koca kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka artış hızının yüzde 500 seviyelerine ulaştığını dile getirdi.
Koronavirüs salgını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yeniden artışa geçti. Önceki gün açıklanan korona vaka tablosundaki yükseklik de korkuttu. 31 Aralık 2021 tarihinde 39 can kaybı yaşanırken, 39 bin 681 de yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki vaka artış hızının yüzde 500 olduğunu belirtti. Koca, İstanbul'da 4 bin olan vaka sayısının bir hafta içerisinde 20 bin 500'e çıktığını açıkladı.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Sağlık Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, daha önce 2 doz Sinovac, 2 doz da BioNTech aşısı yaptıran vatandaşların 5. doz aşı randevularını açtı. Bu şartları sağlamış olan vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aile hekimleri ya da hastanelerden aşı randevusu alabilecek.
Önceki gün açıklanan verilere göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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