Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi
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Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi

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Son dakika: Tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü bitmesiyle eğitim-öğretimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda yaşanacak kafa karışıklığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından giderildi. MEB, 17 Mayıs'ta resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

PAZARTESİ GÜNÜ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi
Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB: '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.'
MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak."
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