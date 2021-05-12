Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi

Son dakika: Tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü bitmesiyle eğitim-öğretimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda yaşanacak kafa karışıklığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından giderildi. MEB, 17 Mayıs'ta resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.