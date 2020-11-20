15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 15 yaşındaki üvey oğul olaydan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokak'ta bulunan site içerisindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Mustafa Yavuz ile ismi henüz öğrenilemeyen 15 yaşındaki üvey oğlu arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHA SARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan silahı alarak üvey babasını ateş etti. Mustafa Yavuz kanlar içinde yere yığılırken 15 yaşındaki üvey oğlu olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Mustafa Yavuz'un öldüğünü belirledi. Savcı incelemesi sonrasında Mustafa Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, üvey babasını silahla öldüren şüpheli, polis merkezine giderek teslim olurken olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK