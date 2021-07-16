Son dakika: 15 Temmuz şehitleri Tavas'ta dualarla anıldı

Son dakika haberi... DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, hain darbe kalkışmasında şehit olanlar dualarla anıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, hain darbe kalkışmasında şehit olanlar dualarla anıldı.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü tarafından planlana hain darbe kalkışmasının her yıl düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Denizli'de meydanlarda kutlanıldı. Tavas ilçesinde de gün boyu devam eden etkinliklerin ardından gece kent meydanında Tavas İmam Hatip Okulu'nun Tavas Belediyesinin desteğiyle düzenlediği etkinlikte, 15 Temmuz şahitleri dualarla yad edildi.

Programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Kent meydanında açılan 15 Temmuz hain kalkışmaya ait fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı