Son Dakika: 15 Temmuz BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri!
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Son Dakika: 15 Temmuz BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri!

Son Dakika: 15 Temmuz BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri!
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Son Dakika: 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla birlikte Bim çalışma saatleri merak konusu oldu. BİM çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatlerini sorguluyor. BİM açılış saatleri, Türkiye genelinde genellikle aynı olmakta, bazı istisnalar ise bu saatleri değiştirebilmektedir. Peki, 15 Temmuz BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri nedir? Bim saat kaça kadar açık?

Son Dakika: 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla birlikte Bim çalışma saatleri merak konusu oldu. BİM çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatlerini sorguluyor. BİM açılış saatleri, Türkiye genelinde genellikle aynı olmakta, bazı istisnalar ise bu saatleri değiştirebilmektedir. Peki, 15 Temmuz BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri nedir? Bim saat kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 15 TEMMUZ BİM AÇIK MI?

Bim Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, ŞOK ve BİM, sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ?

BİM zincir marketleri, hasta sonu ise sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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