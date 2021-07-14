Son Dakika: 15 Temmuz bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı?
Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelmesiyle beraber resmi tatil öncesi binlerce vatandaş bankaların çalışıp çalışmadığı konusunda detayları merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kamu kurumlarının hizmet vermediği biliniyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı?
Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelmesiyle beraber resmi tatil öncesi binlerce vatandaş bankaların çalışıp çalışmadığı konusunda detayları merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kamu kurumlarının hizmet vermediği biliniyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: 15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz kabul edilen kanuna göre resmi tatil sayılıyor. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak.
15 Temmuz'da yapılan EFT işlemleri ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı.