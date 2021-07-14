Son Dakika: 15 Temmuz bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı?

Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelmesiyle beraber resmi tatil öncesi binlerce vatandaş bankaların çalışıp çalışmadığı konusunda detayları merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kamu kurumlarının hizmet vermediği biliniyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı?