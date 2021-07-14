Son Dakika: 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi?

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 Milli Birlik ve Demokrasi günü bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Bugünün resmi tatil olup olmaması araştırılmaktadır. Peki, 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi? Yarın resmi tatil mi?

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 Milli Birlik ve Demokrasi günü bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Bugünün resmi tatil olup olmaması araştırılmaktadır. Peki, 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 15 TEMMUZ 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde resmi tatiller arasında bulunuyor. Dolayısıyla Perşembe günü yani yarın resmi tatil olacak.

Bu kapsamda bankalar, noterler, kargolar kapalı olacaklar, eczaneler nöbetçi usulü, hastaneler ise acil servis ve aşılama bölümünde hizmet verecekler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:49:45. #1.15#

title