Son Dakika: 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi?

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 Milli Birlik ve Demokrasi günü bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Bugünün resmi tatil olup olmaması araştırılmaktadır. Peki, 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi? Yarın resmi tatil mi?

Son Dakika: 15 Temmuz 2021 Milli Birlik ve Demokrasi günü bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Bugünün resmi tatil olup olmaması araştırılmaktadır. Peki, 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe remi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 15 TEMMUZ 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde resmi tatiller arasında bulunuyor. Dolayısıyla Perşembe günü yani yarın resmi tatil olacak.

Bu kapsamda bankalar, noterler, kargolar kapalı olacaklar, eczaneler nöbetçi usulü, hastaneler ise acil servis ve aşılama bölümünde hizmet verecekler.