Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
19.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:10

15 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

28 BİN 256 KİŞİYE CEZA YAZILDI

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.

368 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandı. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusün 58 bin.447 olduğu belirtilirken 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldı.

Güncel Manşet

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