Son dakika: "14 Temmuz Türkmen katliamı" şehitleri için anma töreni düzenlendi
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Son dakika: "14 Temmuz Türkmen katliamı" şehitleri için anma töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı / Karzan Mohammed - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Irak'ın Kerkük kentinde 62 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde 62 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal'in yanı sıra Türkmen siyasi parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vicdanlarda kanayan bir yara ve çok büyük bir acı olan bu katliamın Türkmenlerin kendi milli kimliklerini koruma çabalarını etkilemediğini, bilakis Türkmenlerin kenetlenmelerine ve iradelerini daha güçlü bir şekilde sergilemelerine neden olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenlerin siyaset ve ekonomi gibi hayatın her kulvarında layık oldukları şekilde temsil edilmelerini arzu ettiklerini belirten Karaçay, Kerkük katliamında şehit edilen Türkmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkmen Bakan Maruf da 14 Temmuz Kerkük katliamının Türkmen tarihinde önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Bu katliamın hedefinin Irak'taki Türkmen varlığını yok etmeye çalışmak olduğunu dile getiren Maruf, 14 Temmuz'da bütün Türkmeneli bölgesinde anma etkinlikleri düzenlendiğini aktardı.

14 Temmuz katliamı

Irak'ın Kerkük kentinde 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamı" olarak geçmişti.

Son dakika: '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika: '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika: '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika: '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Karzan Mohammed

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