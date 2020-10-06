Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek
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Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek

06.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:14

Son dakika! 12 Ekim itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitimde öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak, sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Okullar ihtiyaç duyarsa cumartesi günleri de eğitim verebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Ailelerimize bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. İlk aşamamızda 3. haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için 2. aşamaya geçmeye hazırız.

"HAFTANIN 2 GÜNÜ OKULDA OLACAKLAR"

Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, kayıpların nerede olduğunu dikkate alarak aşamalı olarak eğitime geçiyoruz. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız.

"İSTEMEYEN VELİ, ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYECEK"

Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Velilerimizin sürecin iyi yönetildiğini gördüğünde rahatlayacağına eminim.

"500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET DAĞITILACAK"

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarında tüm sınıf seviyeleri açılıyor. Uzaktan eğitim sürecimiz, yüz yüze eğitim sürecimizle birlikte devam edecek. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak.

"OKUL YÖNETİMLERİ ULAŞTIRACAK"

Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Bu yardımlar çocuklarımıza peyderpey ulaştırılacak. Şu anda öğretmenlerimiz eğitimi güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar.

"CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM OLABİLİR"

EBA araçlarında, sınıflarda, her gün canlı ders yapan yüzlerce öğretmenimiz var. Meslek lisesi ve halk eğitim merkezilerinde öğretmenlerimiz üretim yapmak için seferber oldular. Cumartesi günü eğitim olabilir. Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım"

Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek
Haber Yorumları (35)
OYNANAN OYUNUN BİR PARÇASI DAHA SAHNEYE KONULUYO: çünkü hedeflenen ölüm sayısı tutturulamadı
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OLAN: Amerikanın Cumhuriyetçi eyaletlerindeki sisteme benziyor. Demokratiklerin olduğu eyelatlerde ise iki yarıya kadar okul uzaktan ve ilkokullarda hafta içi günde iki üç saat ders var. Bu arada Cumartesi eğitim olabilir değil, var. Çocukları akşam dokuza kadar hafta içi ve hafta sonu ders işliyor. Biraz abartılmış bir sistem. Grip mevsimi öncesi gereksizdi bence argeler fikir üretmiyor mu anlamıyorum. Meslek Liselerinde bilişimle alakalı işler çok rahat bu dönemde uzakta verilebilirdi.
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KADİR: biz vaka sayılarını açıklamıyoruz deyip okulları açmak nedemek. . . çocukarın başına bir şey geldiğinde daha kötüye gittiğinde , şunu diyebilirler göndermeseydiniz, veya maske takmamışsınızdır, , en sonundada derlerki hastalığı bizmi yaydık. . . .
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