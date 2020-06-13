Son Dakika: 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş

Son dakika haberi... 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

13.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:02

10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

Zonguldak Merkez'de 10 yaşındaki Defne Duman sokak hayvanlarını korumak ve aç kalmalarını önlemek amacıyla, not hazırladı. Duman, hazırladığı notu fotokopi çektirerek çoğaltıp sokaklara astı. Duyarlı gencin hazırladığı notlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördi. Öte yandan bazı esnaflar, Defne Duman'ın hazırladığı notlara duyarsız kalmayarak dükkanlarının önlerine su ve mama kapları koydu. Defne Duman'ın hazırladığı işte o not;

'Hayvanları koruyalım. Onlara vurmayalım. Sonuçta onlarda birer canlı. Onlara eziyet etmeyelim. Zevkimize göre vurup taşlamayalım. O hayvanlar adına onların bize muhtaç olduğunu unutmayalım. Onlara zorbalık yapanlara savaşalım. Çünkü biz Zonguldak'ız Dört ayaklı dostlarımızı unutmayız. Siz de mahallenizde bir kap mama ve su koyarak canlılara sahip çıkalım."

Duman, "Ben bu yazıyı öncelikle insanların hayvanları anlaması ve biraz onlara destek olmak için astım. Bir farklılık oluşturmak istedim. Bazı kişiler okuyor. Okumaları hoşuma gidiyor. Yazdıklarımı bilinç altında tutuyorlar. Hayvanların da canlı olduğunu yazdım. Eziyet etmememiz gerektiğini yazdım" şeklinde konuştu.

Son Dakika: 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Gülben Ergen Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Twitter Instagram Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 14:34:41. #1.14#
title