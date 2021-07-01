Son Dakika: 1 Temmuz Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe zam geldi!
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Son Dakika: 1 Temmuz Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe zam geldi!

Son Dakika: 1 Temmuz Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe zam geldi!
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Son Dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Peki, 1 Temmuz Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe zam geldi!

Son Dakika: Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Peki, 1 Temmuz Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektriğe zam geldi! İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

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