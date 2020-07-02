Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. 2 Temmuz'da açıklanan verilere göre; 1186 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 202 bin 284'e ulaştı. 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5167'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 714 test yapıldı ve 1186 yeni vaka tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 167'ye, toplam vaka sayısı ise 202 bin 284'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 177 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1543 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 372 oldu.

"SOSYAL MESAFENİN SIFIRLANDIĞI TAŞIT" HABERİNE VURGU YAPTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadelerini kullandı.