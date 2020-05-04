Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
04.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:08

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında, 1-3 Mayıs tarihlerinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

KARARA UYMAYAN 27 BİN 828 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.

Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

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