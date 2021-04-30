Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsız belirleyecek
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Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsız belirleyecek

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsız belirleyecek
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Area Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı. 12 büyükşehirde gerçekleştirilen ve ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunun yöneltildiği ankete göre kararsızlar yüzde 20'lik ciddi bir rakama ulaştı. Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 27,5, CHP'nin 20,2, İYİ Parti'nin 11,7 ve MHP'nin yüzde 7'lik bir oya sahip olduğu anket büyük ses getirirken, kararsızların dağıtılmasıyla AK Parti'nin oylarının yüzde 34,4'e yükseldiği görüldü.

Area Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021" raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.

AK PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Ankete katılan kişilere yöneltilen, ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti: 27.5

CHP: 20.2

İYİ Parti: 11.7

HDP: 8.2

MHP: 7.0

DEVA Partisi: 2.5

Saadet Partisi: 0.8

Gelecek Partisi: 0.8

Diğer: 1.2

Kararsız/ Hiçbiri: 20.0

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsız belirleyecek

Kararsızların oyları dağıtıldığında ise tablo şöyle:

AK Parti:34.4

CHP: 25.3

İYİ Parti: 14.6

HDP: 10.3

MHP: 8.8

DEVA Partisi: 3.1

Saadet Partisi: 1.0

Gelecek Partisi: 1.0

Diğer: 1.5

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsız belirleyecek
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