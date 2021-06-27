Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü
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Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Türk siyasetinde sıcak günler yaşanmaya devam ederken, AK Parti ile CHP arasındaki erken seçim polemiği de sürüyor. Son yayınlanan ankette, AK Parti ile CHP arasındaki farkın az olması da dikkat çekti. Europe Elects'in paylaştığı anket, AK Parti'nin oy oranı yüzde 29,5 gösterilirken, CHP yüzde 26, 9 oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 14, 7 olarak gösterildi.

Türk siyasetinde bir yandan erken seçim çalışmaları diğer yandan da Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Son günlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "söke söke" polemiği damga vurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a yatırım yapan şirketlerin parasını ödemeyeceklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sizden söke söke o paraları alırlar" dedi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a "bize sökmez" diye yanıt verdi.

SON ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Siyaset sahnesinde sıcak ortam devam ederken, diğer yandan partilerin son oy oranları da merak ediliyor. Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects'in yayınladığı Avrasya Araştırma'nın son anketinde, AK Parti ile CHP arasındaki farkın az olması dikkat çeken detay olarak göze çarptı.

ARALARINDAKİ FARK YÜZDE 2,6

Europe Elects tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, iktidar partisi AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki oy farkının yüzde 2,6 olduğu görüldü. Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 29,5, MHP yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti de yüzde 14,7 oy aldı.

İYİ PARTİ VE DEVA PARTİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer detay ise İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin son dönemdeki yükselişini devam ettirmesi oldu. Son anket sonuçlarında yüzde 13 ile 14 arasında giden İYİ Parti, son ankette de bu yerini korudu. Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi ise son aylardaki atağını sürdürerek, yüzde 4,1 gösterildi. Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin oyu ise 0,9'da kaldı.

İşte Europe Elects tarafından paylaşılan anket sonuçları:

Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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