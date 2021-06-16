Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı
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Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı

Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. ORC tarafından yapılan genel seçim anketinde AK Parti yüzde 33, 9, CHP 25, 3, İYİ Parti yüzde 12, MHP ise yüzde 10,4 oldu.

Türkiye'de siyaset gündemi hızla değişirken, bir yandan da partilerin olası seçimde yüzde kaç oy alacağı da merak ediliyor. ORC Araştırma Şirketi, son gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

MHP'DE BÜYÜK SÜRPRİZ, HDP BARAJ ALTI

Daha önceki anketlerde baraj sorunu yaşadığı görülen MHP'nin ORC tarafından açıklanan son ankette, yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Kararsız seçmenler dağıtıldığında AK Parti yüzde 33, 9, CHP 25, 3, İYİ Parti yüzde 12, MHP yüzde 10,4, HDP 8,1, DEVA Partisi 2,1, Memleket Partisi yüzde 1,6, Gelecek Partisi yüzde 1,6,, Saadet Partisi yüzde 1,4, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7 aldı.

Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı

ERDOĞAN'A OY VERİRİM DİYENLERİN ORANI

ORC Araştırma Şirketi, bir başka sorusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması durumunda tercihin nasıl olacağının cevabını aradı. Şirket tarafından sorulan "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" şeklindeki soruya oy veririm diyenler yüzde 42,8, oy vermem diyenlerin oranı yüzde yüzde 44, 2, kararsızım diyenlerin orası ise yüzde 13 oldu.

Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı
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