Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar

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Avrasya Araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarında AK Parti, CHP ve İYİ Parti olası bir seçimde barajı geçiyor. Anket sonuçlarının dikkat çeken noktası ise MHP'nin %7, HDP'nin %9.1 oy oranı ile %10'luk seçim barajının altında kalması oldu.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda, hem partilerin %10 olan seçim barajını aşıp aşmadıkları hem de ittifakların olası bir seçimde ne kadar oy alabilecekleri çıkan oranlar üzerinden değerlendirildi.

AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ BARAJI GEÇİYOR

"Anketlerimizde DEVA ve Gelecek partilerine daha sık olmakla birlikte Memleket Hareketi/TDP gibi partilerin seçmenlerine de rastlamaya başladık." diyen Özkiraz partilerin olası oy oranlarını paylaştı. Çıkan sonuçlara göre AK Parti %34.8, CHP %26.2, İYİ Parti ise %13.1 oy oranına ulaşarak %10'luk seçim barajını geçiyor.

HDP VE MHP BARAJIN ALTINDA

Ankete göre Gelecek Partisi %2.7, DEVA Partisi ise %2.5 oy oranına sahip. Bu noktada HDP'nin %9.1, MHP'nin ise %7 oy oranı ile seçim barajının altında kalması ise dikkat çekti.

Avrasya Araştırma şirketinin son anketine göre partilerin olası oy oranları şu şekilde:

AK Parti: 34,8

CHP: 26,2

İYİ Parti: 13,1

HDP: 9,1

MHP: 7

Gelecek Partisi: 2,7

DEVA Partisi: 2,5

TDP: 1,6

Memleket Hareketi: 1,5

SP: 0,7

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını da açıklayan Kemal Özkiraz, AK Parti+MHP+BBP üçlüsünün olası bir seçimde oy oranın yüzde 42.0, CHP+İYİP+SP ittifakının oy oranının ise yüzde 40.0 olduğunu açıkladı. Öte yandan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oy oranı ise yüzde 5.2 olarak tespit edildi.