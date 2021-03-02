Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar

02.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:53

Avrasya Araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarında AK Parti, CHP ve İYİ Parti olası bir seçimde barajı geçiyor. Anket sonuçlarının dikkat çeken noktası ise MHP'nin %7, HDP'nin %9.1 oy oranı ile %10'luk seçim barajının altında kalması oldu.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda, hem partilerin %10 olan seçim barajını aşıp aşmadıkları hem de ittifakların olası bir seçimde ne kadar oy alabilecekleri çıkan oranlar üzerinden değerlendirildi.

AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ BARAJI GEÇİYOR

"Anketlerimizde DEVA ve Gelecek partilerine daha sık olmakla birlikte Memleket Hareketi/TDP gibi partilerin seçmenlerine de rastlamaya başladık." diyen Özkiraz partilerin olası oy oranlarını paylaştı. Çıkan sonuçlara göre AK Parti %34.8, CHP %26.2, İYİ Parti ise %13.1 oy oranına ulaşarak %10'luk seçim barajını geçiyor.

HDP VE MHP BARAJIN ALTINDA

Ankete göre Gelecek Partisi %2.7, DEVA Partisi ise %2.5 oy oranına sahip. Bu noktada HDP'nin %9.1, MHP'nin ise %7 oy oranı ile seçim barajının altında kalması ise dikkat çekti.

Avrasya Araştırma şirketinin son anketine göre partilerin olası oy oranları şu şekilde:

AK Parti: 34,8

CHP: 26,2

İYİ Parti: 13,1

HDP: 9,1

MHP: 7

Gelecek Partisi: 2,7

DEVA Partisi: 2,5

TDP: 1,6

Memleket Hareketi: 1,5

SP: 0,7

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını da açıklayan Kemal Özkiraz, AK Parti+MHP+BBP üçlüsünün olası bir seçimde oy oranın yüzde 42.0, CHP+İYİP+SP ittifakının oy oranının ise yüzde 40.0 olduğunu açıkladı. Öte yandan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oy oranı ise yüzde 5.2 olarak tespit edildi.

Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:53:33. #1.16#
title