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'Son Ahiler' beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- 'Son Ahiler' beğeni topladı Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında "Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak Ahilik" konulu panel ile "Son Ahiler" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

- 'Son Ahiler' beğeni topladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında "Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak Ahilik" konulu panel ile "Son Ahiler" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile Ahiliğin anlatıldığı belgesel büyük beğeni topladı.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında "Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak Ahilik" konulu panel ile "Son Ahiler" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen program öncesi davetlilerin salon girişinde demir dövmeleri renkli görüntüler oluştururken, etkinlik "Son Ahiler" adlı belgeselin gösterimi ile başladı. Denizli'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile Denizli'de Ahiliğin anlatıldığı belgesel büyük beğeni topladı.

Ahilik Haftası etkinlikleri doludizgin

Prof. Dr. Turgut Tok'un moderatörlüğünü yaptığı panelde Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fırat Purtaş panelist olarak katıldı. Prof. Dr. Tok, Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinliklerinin doludizgin ilerlediğini belirterek, bu yıl UNECSO'nun Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran-ı Veli yılı ilan ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Turgut Tok, "Bütün dünyada Ahi Evran-ı Veli Yılı ilan edilip kutlanıyorsa Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olduğu iddiasında olan Denizli'de de Ahiliğin dolu dolu kutlanması gerekir düsturundan hareketle pek çok kurum kuruluş bir planlama yaptık. Dolu dolu bir Ahilik Haftası kutlayalım ve bu kültürü gelecek nesillere aktaralım istedik. Bu etkinliklere destek veren Denizli Valimiz Ali Fuat Atik'e, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve emeği geçen tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından panelistler ile Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında derece girenlere plaket ve ödülleri verildi.

'Son Ahiler' beğeni topladı

'Son Ahiler' beğeni topladı

'Son Ahiler' beğeni topladı

'Son Ahiler' beğeni topladı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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