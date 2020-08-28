Son 5 yılın YKS birincileri bir araya geldi
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Son 5 yılın YKS birincileri bir araya geldi

Son 5 yılın YKS birincileri bir araya geldiEsma MURAT- Osman BAKIRİSTANBUL(DHA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hayalleri olan üniversitelere yerleşti.

28.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:21

Son 5 yılın YKS birincileri bir araya geldi

Esma MURAT- Osman BAKIRİSTANBUL(DHA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hayalleri olan üniversitelere yerleşti. 2020 YKS'de sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm ve sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. Medipol Üniversitesini tercih eden 2020 YKS birincileri son 5 yılın birincileri ile bir araya geldi. 2020 YKS sayısal birincisi, Özge Dilay,? Bu sınavda başarılı olmak için tek sır çalışmak. Ben çalışmayı kendi eksikliklerimin bilincinde gerçekleştirdim. Arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Şartlar ne olursa olsun çalışmaktan vazgeçmesinler? dedi.

Üniversite adayların heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar bazı öğrenciler için sürpriz olmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birincileri istedikleri tercihlere yerleşti. YKS sayısal birincisi, Özge Dilay Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine, Sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger ise Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesine yerleşti. 2020 YKS birincileri son 5 yılın YKS birincileri ile bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve fakülte dekanlarının yanı sıra başarılı öğrencilerin aileleri katıldı.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN TEK SIR ÇALIŞMAK'

'Bu dönemde beni en çok etkileyen şey koronavirüs oldu' diyen 2020 YKS sayısal birincisi, Özge Dilay Örüm, sözlerine şu şekilde devam etti;

'Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih ettim. Araştırmacı hekim kimliği ile araştırmalarda bulunmak istiyorum. Aynı zamanda mühendislikle entegre bir şekilde projeler gerçekleştirmek istiyorum. Aslında tıp okumak isteyen biri değildim. Mühendislik okumak istiyordum. Ama araştırma yapmaya başladıkça tıp teknolojilerine de odaklanmak istediğime karar verdim. Beni bu dönemde en çok etkileyen şey koronavirüs oldu. Benim için bu sınavda başarılı olmak için tek sır çalışmak. Ben çalışmayı kendi eksikliklerimin bilincinde olarak gerçekleştirdim. Arkadaşlarda bunu tavsiye ediyorum. Şartlar ne olursa olsun çalışmaktan vazgeçmesinler'

'SINAVA HAZIRLANIRKEN AİLEMDEN FEDAKARLIKLAR VERDİM'

Sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger ise 'Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesini seçtim. Bu başarıyı ise bazen günde 10 saat bazen ise 2 çalışarak yaptım. Benim YKS'ye gireceklere tavsiyem kendilerine uygun olmayan tavsiyelere kulak asmamalarıdır. Kendilerini tanıyıp eksikliklerini görüp ona yönelik çalışmalar yapsınlar. Sınava hazırlanırken ailemden fedakarlıklar verdim. Onlarla çok zaman geçiremedim. Ama şu an baktığımda değdi diyorum' ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE ÇOK İYİ BİR EĞİTİM VAAT EDİYORUZ'

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın 'Öğrencilerimize çok iyi bir eğitim vaat ediyoruz' ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

'Öğrencilerin bizim üniversitemizi tercih etmeler tesadüf değil. Bu akademik ve idari kadronun fedakarca uğraş vermesini bir sonucudur. Ama asıl önemli olan öğrenciye güven vermek ve öğrencilerinin gelecek ümitlerini korumaktır. Ancak bu başarıların bize çok daha fazla sorumluluk yüklediğini farkındayız. Biz İstanbul Medipol Üniversitesi olarak öğrencilerimize çok iyi bir eğitim vaat ediyoruz' dedi.

Son 5 yılın YKS birincileri bir araya geldi

Kaynak: DHA

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