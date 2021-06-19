Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 480 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 480 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 122'ye yükseldi. Toplamda 58 milyon 339 bin 486 test yapıldı. Bugün yapılan 215 bin 496 testten 5 bin 480 yeni vaka sayısı, 494 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 365 bin 208, bugün iyileşen 4 bin 195 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 228 bin 419'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 829 olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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