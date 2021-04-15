Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor
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Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

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Hindistan'daki günlük yeni vaka sayısı yedi gündür rekor kırarken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka ve bin 38 ölüm bildirildi. Vaka sayılarının bu denli rekor kırması nedeniyle ülkenin bazı eyaletlerindeki hastanelerde yoğun bakım üniteleri tamamen doldu ve oksijen kalmadı. Delhi ve Gucurat eyaletlerinde bir yatakta iki hasta birden tedavi edilirken, sokaklarda ambulans kuyrukları oluştu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeson 24 saatte 200 bin 739 Covid-19 vakası ve bin 38 ölüm meydana geldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 14,1 milyona, ölü sayısı ise173 bin 123'e yükseldi. Hindistan vaka sayısı bakımından 31,4 milyon enfeksiyonun görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

ENFEKSİYON DALGASIYLA MÜCADELE EDERKEN REKOR ARTIŞ GELDİ

Son sekiz gündeki yedinci rekor günlük artış, Hindistan, merkez üssü Mumbai'ye ev sahipliği yapan ekonomik açıdan önemli Maharashtra eyaletinde olan büyük bir enfeksiyon dalgasıyla mücadele ederken geldi. Batı eyaleti, ülkedeki toplam vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Ülkedeki bu keskin vaka artışının nedeni hem yeni varyantlara hem de virüs tedbirlerine uyulmamasına bağlanıyor. Milyonlarca kişinin bir araya geldiği Hindu festivaliKumbh Mela ve yerel seçimler için yapılan mitinglerin süper yayıcı etkinliklere dönüştüğüne dikkat çekiliyor.

Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

HAFTA SONU CİDDİ BİR KAPANMAYA GİDİLECEK

Delhi eyaletinin başkanı Arvind Kejriwal ise Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışı kontrol altına almak için hafta sonu kilitlenmeye gideceğini söylerken, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlarda yemek yeme servisi ve bazı haftalık pazarların hafta sonları kapalı olacağını ve yalnızca temel hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

"DURUM KORKUNÇ"

Diğer taraftan, vakalardaki artış nedeniyle, Hindistan'ın birçok eyaletindeyoğun bakım (YBÜ) yatakları dolduve oksijen tüpleri sıkıntısı yaşanıyor.Özellikle Maharashtra'daki hastanelerin yanı sıra kuzeydeki Gujarat ve Delhi hastanelerde, hasta yakınlarının yer kapmak için yarıştığı, bazı yataklarda iki hastanın birden yattığı görüldü.

Nagpur'daki Devlet Tıp Koleji ve Hastanesi'nden Avinash Gawande, "900 yataklı bir hastaneyiz, ancak dışarıda bekleyen yaklaşık 60 hasta var ve onlar için yerimiz yok" dedi. Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gujarat is hastanelerde oksijen tüpleri yetersiz olduğu için uzun ambulans kuyrukları oluştu.

Diğer taraftan Hindistan hükümeti, ülkenin son iki gündür her gün tam kapasiteyle oksijen ürettiğini ve üretimi artırdığını açıkladı.

Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor
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