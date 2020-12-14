Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü

14.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:55

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs servisine dönüştürüldü.

ABD'de koronavirüs vakaları nedeniyle hastaneler dolmaya başladı. Bunun üzerine ülkenin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi'nin otoparkına 700 adet hasta yatağı yerleştirildi.

Hastane çalışanlarından Janet Baum, "Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz" dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü

ABD'DE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e çıktı.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 871 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 880 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü

ABD'DE İLK KORONAVİRÜS AŞILARI DAĞITIMA ÇIKTI

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: AMERİKA,DAN FARKIMIZ YOK Kİ, BİZDE ORDU VİLAYETİNDE AYNISINI YAPTIK
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:55:47. #1.15#
title