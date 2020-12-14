Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs servisine dönüştürüldü.

ABD'de koronavirüs vakaları nedeniyle hastaneler dolmaya başladı. Bunun üzerine ülkenin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi'nin otoparkına 700 adet hasta yatağı yerleştirildi.

Hastane çalışanlarından Janet Baum, "Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz" dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.

ABD'DE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e çıktı.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 871 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 880 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'DE İLK KORONAVİRÜS AŞILARI DAĞITIMA ÇIKTI

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı