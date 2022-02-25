Son 24 saatte 10 bin 624 Ukraynalı Romanya'ya giriş yaptı
AA, Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
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Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode, son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının ülkeye giriş yaptığını söyledi.
Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode, son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının ülkeye giriş yaptığını söyledi.
Bode, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 10 bin 624 Ukraynalının ülkeye geldiğini, bunlardan 3 bin 660'ının Bulgaristan ve Macaristan'dan çıkış yaptığını, sadece 11 Ukraynalının sığınma başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Bode, Romanya sınırının kontrolünü güçlendirmek ve gözetimi artırmak için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel