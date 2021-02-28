Somer Sivrioğlu'na büyük onur! İşletmesi en iyi restoran ödülü aldı

Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranı 'Efendy' 2020 Small Business Champion ödüllerinde 'En iyi restoran' ödülünü kazandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sivrioğlu, çalışanlarına teşekkür etti.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun, Avustralya'nın başkenti Sydney'deki 'Efendy' adlı restoranı prestijli bir ödül kazandı.

EN İYİ RESTORAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Müşterilerine Türk ve dünya mutfağından birçok yemeği sunan Sivrioğlu'nun restoranı, 2020 Small Business Champion ödüllerinde 'En iyi restoran' ödülünü kazandı.

EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Sivrioğlu, "En çok karşılaştığım sorulardan biri, ben Türkiye'deyken restoranların nasıl idare edildiği. İşte böyle. 2020 Small Business Champion ödüllerinde restoranımız Efendy en iyi restoran ödülünü kazandı. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler" ifadesine yer verdi.