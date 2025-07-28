Yeni bölüm tanıtımında Somer Şef'in söylediği sözler ve kaşık fırlatma anı büyük yankı uyandırdı. Bu çarpıcı sahne sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, izleyiciler de "Kaşık kime gitti?" sorusuna yanıt arıyor. İşte olay yaratan fragmanın detayları...

SOMER ŞEF KAŞIĞI KİME ATTI?

29 Temmuz Masterchef'in yeni bölüm fragmanını izleyenler, merakla "Somer Şef kime kaşık attı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Fragmandaki sahneler, izleyicilerin ilgisini üzerine çekerken kaşık atan ünlü şefin sözleri gündeme damgasını vurdu.

Peki, bu ikonik anın kahramanı kim oldu? Somer Şef'in hangi yarışmacıya "kaşığı hak etti" dediği detaylar arasında en çok merak edilen konu haline geldi. İşte gelişmeler...

SOMER ŞEF KİME VE NEDEN KAŞIK ATTI?

29 Temmuz tarihli MasterChef fragmanında Somer Şef, "Bizim verdiğimiz ürünü uygulayıp da bu kadar iyi çıkarmak bence kaşığı hak eder." diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şef sözlerine devam ederken "Belki de ilk kez değil, kesinlikle ilk kez bu seviyede bir eleme turunda..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası fragmanda kaşık fırlatılıp fırlatılmadığı ve bu ödülün kime gittiği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kesin cevap ise 29 Temmuz akşamı yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATILANLAR – YILLARA GÖRE SIRALAMA

1. Hasan Biltekin – 2021

Danilo Şef, Hasan'ın eleme gecesinde hazırladığı yaratıcı sıcak tabağını çok beğenmiş ve ona kaşık atmıştı.

2. Ezgi Yıldırım – 2024

2024 sezonunda Mehmet Şef, Ezgi'nin kadınbudu köftesiyle büyük etki yaratması üzerine ödül oyununda sezonun ilk kaşığını ona attı.

3. Onur – 2024

Aynı bölümde Danilo Şef de Onur'un hazırladığı başarılı tabaktan etkilenerek kaşık attı.

4. Eda – 2024

Yarı final aşamasında Somer Şef, Eda'nın tatlı tabağını çok beğenerek ona da bu özel ödülü verdi.

5. Tunahan Yaykındağ – 2025

Danilo Şef tarafından ön eleme turunda kaşık atılan Tunahan, MasterChef tarihinde bu ödülü ön elemede alan ilk yarışmacı oldu.