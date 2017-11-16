Somaliland'da Başkanlık Seçimi Krizi

Somaliland'da 13 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini protesto eden muhalifler ile polis arasında çıkan arbedede 1 sivil öldü, 1 polis yaralandı.



Ülke basınında yer alan habere göre, 13 Kasım'da devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı Somaliland'da muhalefetteki Wadany Partisi'nin başkan adayı Abdirahman Mohamed Abdullahi'nin, seçimde sahte oy pusulası kullanıldığını savunması üzerine ülkenin farklı yerlerinde gösteri düzenlendi.



Somaliland'ın başkenti Hargeisa ile Buroa şehirlerinde bugün muhalefet taraftarları ile polis arasında yaşanan olaylarda 1 sivil hayatını kaybetti, 1 polis memuru yaralandı.



Protestolara katılan Abdirashid Bashir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hargeisa'da gece polisin protestoculara müdahale ettiğini ve muhalifler ile polis arasında arbede çıktığını söyledi.



Somali'den ayrılarak 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da pazartesi günü halk, 7 yıl aradan sonra devlet başkanlığı seçimi için üçüncü kez sandık başına gitti.



Mevcut Devlet Başkanı Ahmed Muhammed Mahmud'un yeniden aday olmadığı seçimde, iktidardaki Kulmiye Partisi'nden Muse Bihi Abdi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (UCID) Faysal Ali Waraabe ve Wadany Partisi'nden Abdirahman Mohamed Abdullahi yarıştı.



Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip ülkede, 700 binden fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.



Oy verme işleminin bittiği ülkede resmi sonuçlar henüz açıklanmazken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Kulmiye Partisinden Muse Bihi Abdi'nin yarışı önde götürdüğü belirtiliyor.



Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmayan ve Somali'ye bağlı özerk bir bölge olan Somaliland'da yapılan seçimin sonuçlarının cuma günü açıklanması bekleniyor.