Somali'nin Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı - Haberler
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Somali'nin Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı

Somali'nin Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, kabinede yapılan değişiklikle Savunma Bakanı oldu.

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Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, kabinede yapılan değişiklikle Savunma Bakanı oldu.

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Bu değişiklik kapsamında, bir önceki Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji de Adalet Bakanı oldu.

Başbakan Roble'nin bu kararı, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile yaşadığı siyasi gerilimin ortasında alması dikkati çekti.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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