Somali Güvenlik Kurumlarında Görev Değişimi
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarında görev değişimine gitti.
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarında görev değişimine gitti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'na Adva Yusuf Ragi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Hasan Nur getirilirken, Zahir Adem Genelkurmay Başkanlığı makamını korudu.
Kararnamede askeri kurum yapısının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde söz konusu değişikliklerin yapıldığı kaydedildi.
İstihbarat Teşkilatı Müdür Yardımcıları Abdullah Muhammed Abdullah ve Abdulkadir Muhammed Nur görevlerinden alınarak, yerlerine Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı Güvenlik Genel Müdürü Fahd Yasin görevlendirildi.
Amine Said Ali, Başkanlık Sarayı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk kadın genel müdürü oldu.