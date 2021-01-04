Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi

SOMALİ'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu (22) ile Erdinç Genç 'in (44) cenazeleri Çorum 'a getirildi. Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybeden, kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, "Terörü lanetliyorum" dedi.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Mogadişu'dan İstanbul'a getirildi. Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da aynı uçakla yurda döndü.

Saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri toprağa verileceği Çorum'a getirildi. Erdinç Genç'in cenazesi Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde bugün toprağa verilecek.DÜĞÜN SONRASI BABASINININ YANINA GİTMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında İrem Aydoğru ile evlendiği, 2 ay sonrada da Somali'ye babası Ömer Aydoğru'nun yanına çalışmaya gittiği belirtildi. Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, yaşadıkları o anları anlatarak, "Beraberdir, aynı yerdeydik. Diyecek söz yok. Terörü lanetliyorum. Ekmek parası için oğlumla gitmiştik, bu olayla karşılaştık. Olmasa iyiydi ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Bu saldırı Türklere yapılan bir saldırıdır. 5,5 aydır ordayız. Daha önce de saldırı oldu, 2 arkadaşımızı kaybettik. Evladım 2 aylık evliydi. Yanıma geldi 'baba birlikte çalışalım' diye. 'Gelme oğlum' dedim. Annesini, kardeşlerini devreye soktu illa geldi. ve bu olay geldi başımıza" dedi.

- Çorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER