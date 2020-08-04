Somali'deki bombalı saldırıda en az 2 kişi öldü Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA