Somali'deki bombalı saldırıda en az 2 kişi öldü
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.
04.08.2020 00:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 01:56
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.
Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.
Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA