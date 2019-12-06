Somali'de kabile çatışması: 8 ölü
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Somali'de kabile çatışması: 8 ölü

Somali'nin orta kesiminde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

06.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:00
Somali'de kabile çatışması: 8 ölü

'nin orta kesiminde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Belde sakinlerinden Şeyh Nur Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otlak anlaşmazlığı nedeniyle Afbaroko beldesinde iki komşu kabile arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.

Osman, ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda en az 8 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Kabile büyüklerinin araya gimesiyle olayların yatıştığını anlatan Osman, çatışmaların yeniden başlamasından korkan bazı belde sakinlerinin evlerini terk ettiğini vurguladı.

Somali'nin kırsal alanlarında, su kuyuları, otlaklar ve tarım alanlarının mülkiyeti sorunu sebebiyle kabileler arasında zaman zaman kanlı çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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