Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü
Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse terör saldırısı yapıldı.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Otobüste yaşanan patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği ileri sürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş