Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü
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Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü

Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse terör saldırısı yapıldı.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Otobüste yaşanan patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği ileri sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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