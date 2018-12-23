Somali'de 4 Metrelik Termit Gökdelenleri Görenleri Şaşırtıyor

Somali'de termit yuvalarının yüksekliği görenleri şaşırtıyor. Ülkenin değişik bölgelerinde sıklıkla karşılaşılan ve 4 metreyi bulan yuvalar, peri bacalarını andırıyor.

Görünüş olarak karıncalara oldukça benzeyen termitler, topraktan yaptıkları görkemli yuvalarda yaşıyor. Somali'de sıklıkla karşılaşılan bu yuvaların yükseklikleri 4, genişliği ise 8-9 metreye kadar ulaşabiliyor. Kör olan ve boyları birkaç santimetreyi geçmeyen termitlerin, salyalarını toprakla karıştırarak, hiçbir araç ve gereç kullanmadan büyük bir titizlikle yaptığı yuvalar, sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Öyle ki bu yuvalar, fotoğraf çekmek için üzerine çıkanları bile taşıyabiliyor. Peri bacalarını andıran ve yerel halkın sıradan gördüğü yuvalar, ilk kez görenleri şaşırtıyor. Bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan termit kuleleri, iklim şartlarına da uyum sağlayacak şekilde yapılıyor. - HARGEİSA

Kaynak: İHA