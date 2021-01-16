Soma'ya doğalgaz arzının açılışı yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde doğalgaz arzı açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans aracılığıyla katılımıyla gerçekleşti.

Doğalgaz arzı için Turgutalp Mahallesinde açılış programı düzenlendi.

Programa, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa AK Parti Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Belediye Başkanı Ali Tulup, AKSA Doğalgaz Grup Başkanı Yaşar Arslan ve az sayıda vatandaş katıldı.

Video konferans aracılığıyla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanları selamlayarak doğalgaz arzının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Mustafa bey hazırmıyız. Maskelerden dolayı kimseyi tanıyamıyoruz. Hep birlikte Soma'ya buradan da tabi çevreye inşallah doğalgaz ile enerjiyi sevk edeceğiz. Butonlara basarak doğalgazı işletmeye almış olacağız. Burada size makas vermiyorlar. ya Allah Bismillah, doğalgazı yaktık" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz da, Erdoğan'a, "Evet hazırız,Soma'nın enerjisine bir doğalgaz enerjisini de katmak için Sayın Cumhurbaşkanım talimatınızı bekliyoruz. Biz de butonları hatıra olarak götürelim" diyerek cevap verdi.

Butonlara basılarak doğalgaz arzının yapılması ile açılış alanında doğalgaz ateşi alkışlarla yakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer