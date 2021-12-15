Soma Turgutalp Şehitliği Restorasyonu - Haberler
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Soma Turgutalp Şehitliği Restorasyonu

Soma Turgutalp Şehitliği Restorasyonu
Habermetre - Haberler | Toplum

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Bigadiç Milli Taburu'nda işgal kuvvetlerine karşı çarpışan iki kahramanın yattığı mezarlığı düzenleyerek, yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

SOMA, MANİSA (Habermetre) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Bigadiç Milli Taburu'nda işgal kuvvetlerine karşı çarpışan iki kahramanın yattığı mezarlığı düzenleyerek, yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

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