Soma Turgutalp Şehitliği Restorasyonu
MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Bigadiç Milli Taburu'nda işgal kuvvetlerine karşı çarpışan iki kahramanın yattığı mezarlığı düzenleyerek, yepyeni bir görünüme kavuşturdu.
SOMA, MANİSA (Habermetre) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Bigadiç Milli Taburu'nda işgal kuvvetlerine karşı çarpışan iki kahramanın yattığı mezarlığı düzenleyerek, yepyeni bir görünüme kavuşturdu.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet