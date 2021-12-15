Soma Turgutalp Şehitliği Restorasyonu

SOMA, MANİSA (Habermetre) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Bigadiç Milli Taburu'nda işgal kuvvetlerine karşı çarpışan iki kahramanın yattığı mezarlığı düzenleyerek, yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

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